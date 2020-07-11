Перед виборами у Штатах Facebook може влаштувати "день тиші" — ЗМІ

Facebook обмірковує ідею заборони будь-якої політичної реклами на платформі напередодні виборів президента у США, що мають відбутися 3 листопада.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із планами компанії.

Наразі остаточного рішення про заборону політичної реклами перед днем виборів немає, а сама ідея ще обговорюється, додають джерела видання на умовах анонімності. Як зазначає видання, так Facebook може спробувати убезпечити себе від критики, що він не модерує політичну рекламу, яка може містити хибну чи фальшиву інформацію.

Як зазначає видання, після повідомлення про можливе блокування політичної реклами акції Facebook злегка просіли, але після цього зросли, досягнувши майже рекордних $245,07.

Упродовж останніх тижнів соцмережу критикувала низка компаній, яка вважає, що та недостатньо бореться з мовою ненависті. Частина з них відмовилася від рекламування на Facebook, закликавши долучитися до бойкоту платформи й інших рекламодавців.

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Нагадаємо: Facebook неодноразово використовували для впливу на виборчі процеси в різних країнах. Так, у 2016 році на президентських виборах у США російське Агентство інтернет-досліджень використовувало цю соцмережу, аби поширювати хибні рекламні повідомлення й пости.