Чип для мозку: Маск обіцяє у серпні розповісти про успіхи стартапу Neuralink

Про це він повідомив у Twitter.

«Заява щодо місії Neuralink», - написав Маск і додав, що нові подробиці будуть оголошені 28 серпня цього року.

Портал TechCrunch зазначає, що Маск востаннє оголошував подробиці про технологію Neuralink близько року тому. Тоді йшлося про використання хірургічного робота для імплантації у мозок людини тонких дротів, які будуть підключені до зовнішнього комп'ютерного процесорного блоку.

Як відомо, нейротехнологічна компанія Neuralink заснована Ілоном Маском в 2016 році. Вона прагне розробити пристрої для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі, її кінцева мета полягає в удосконаленні людей.