Чип для мозку: Маск обіцяє у серпні розповісти про успіхи стартапу Neuralink

Чип для мозку: Маск обіцяє у серпні розповісти про успіхи стартапу Neuralink

Укрінформ
Голова компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск заявив, що 28 серпня оголосить нові подробиці щодо технології Neuralink.

Про це він повідомив у Twitter.

«Заява щодо місії Neuralink», - написав Маск і додав, що нові подробиці будуть оголошені 28 серпня цього року.

Портал TechCrunch зазначає, що Маск востаннє оголошував подробиці про технологію Neuralink близько року тому. Тоді йшлося про використання хірургічного робота для імплантації у мозок людини тонких дротів, які будуть підключені до зовнішнього комп'ютерного процесорного блоку.

Читайте також: Відновлення зору і слуху: Neuralink Маска спробує вживити чип у мозок людини

Як відомо, нейротехнологічна компанія Neuralink заснована Ілоном Маском в 2016 році. Вона прагне розробити пристрої для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі, її кінцева мета полягає в удосконаленні людей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-