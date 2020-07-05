Китай запустив супутник для вивчення космічного середовища

Китай успішно вивів на орбіту супутник для проведення досліджень космічного середовища та відповідних технологічних експериментів.

Про це повідомляє Сіньхуа в неділю, 5 липня.

"Китай в неділю з космодрому Цзюцюань на північному заході країни успішно вивів на задану орбіту супутник, призначений для проведення досліджень космічного середовища і відповідних технологічних експериментів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Китай запустив на орбіту супутник дистанційного зондування

Попередній запуск експериментальних супутників серії Shiyan — Xinjishu Shiyan-G і Xinjishu Shiyan-H — відбувся наприкінці травня. Ці апарати призначені для випробування нових технологій у сфері передачі даних дистанційного зондування Землі.

Нагадаємо: 3 липня Китай запустив супутник високого дозволу з можливістю многорежимної зйомки поверхні Землі, а 23 червня — завершив створення супутникової навігаційної системи Beidou.