Китай запустив супутник для вивчення космічного середовища

Китай запустив супутник для вивчення космічного середовища

Укрінформ
Китай успішно вивів на орбіту супутник для проведення досліджень космічного середовища та відповідних технологічних експериментів.

Про це повідомляє Сіньхуа в неділю, 5 липня.

"Китай в неділю з космодрому Цзюцюань на північному заході країни успішно вивів на задану орбіту супутник, призначений для проведення досліджень космічного середовища і відповідних технологічних експериментів", - йдеться в повідомленні.

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Попередній запуск експериментальних супутників серії Shiyan — Xinjishu Shiyan-G і Xinjishu Shiyan-H — відбувся наприкінці травня. Ці апарати призначені для випробування нових технологій у сфері передачі даних дистанційного зондування Землі.

Нагадаємо: 3 липня Китай запустив супутник високого дозволу з можливістю многорежимної зйомки поверхні Землі, а 23 червня — завершив створення супутникової навігаційної системи Beidou.

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