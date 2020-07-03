Американський стартап збудує "віртуальну стіну" на кордоні з Мексикою

Адміністрація Трампа підписала контракт із каліфорнійським стартапом аби збудувати віртуальну стіну, яка б за допомогою штучного інтелекту відстежувала нелегальних емігрантів.

Як повідомляє «Голос Америки», стартап Андуріл Індустріс розробить сотні вартових башт, які працюватимуть на сонячній енергії. Башти за допомогою камер та теплових зображень виявлятимуть рухомі предмети й передаватимуть інформацію системі штучного інтелекту. Система вмітиме розрізняти тварин, людей та транспортні засоби та надсилатиме інформацію про географічне місце об'єктів прямо на мобільні телефони патрульних агентів.

Система є мобільною і її зможуть переносити на різні локації, а встановлення обладнання займатиме не більше двох годин. Технологія не використовуватиме режим розпізнавання обличчя.

На офіційному сайті Митної та прикордонної служби США зазначено, що вартові башти на американсько-мексиканському кордоні планують встановити до 2022 року.