Американський стартап збудує "віртуальну стіну" на кордоні з Мексикою
Як повідомляє «Голос Америки», стартап Андуріл Індустріс розробить сотні вартових башт, які працюватимуть на сонячній енергії. Башти за допомогою камер та теплових зображень виявлятимуть рухомі предмети й передаватимуть інформацію системі штучного інтелекту. Система вмітиме розрізняти тварин, людей та транспортні засоби та надсилатиме інформацію про географічне місце об'єктів прямо на мобільні телефони патрульних агентів.
Система є мобільною і її зможуть переносити на різні локації, а встановлення обладнання займатиме не більше двох годин. Технологія не використовуватиме режим розпізнавання обличчя.
На офіційному сайті Митної та прикордонної служби США зазначено, що вартові башти на американсько-мексиканському кордоні планують встановити до 2022 року.