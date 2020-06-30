SpaceX відправляє вже третій супутник американських ВПС

SpaceX відправляє вже третій супутник американських ВПС

Укрінформ
Компанія SpaceX Ілона Маска запланувала на сьогодні запуск ракети-носія Falcon 9 із третім супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 03, чиїм оператором є ВПС США.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«SpaceX запланувала на 30 червня запуск Falcon 9 з місією GPS III Space Vehicle 03 на космодромі у Флориді», - заявили у компанії Маска.

Сам запуск очікується о 19:55 годині за київським часом.

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Зазначається, що у середу 1 липня о 21:55 годині за Києвом буде додаткова можливість, якщо запуск у вівторок буде перенесений. При цьому вікно можливості для запуску буде відкритим впродовж всього 15-ти хвилин.

За даними GPS World, спочатку запуск був запланований на кінець квітня, проте його було відтерміновано через пандемію коронавірусу.

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Як відомо, супутники системи глобального позиціонування третього покоління GPS повинні на орбіті замінити 32 старі супутники, чиїм оператором є ВПС США. У грудні минулого року SpaceX запустила перший такий супутник.

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