Женевський автосалон не відбудеться і в 2021 році

Міжнародне автомобільне шоу у Швейцарії – Женевський автосалон-2021 (2021 Geneva Motor Show) скасували через низький попит автовиробників.

Про це повідомляє BBC.

"Організатори Geneva Motor Show скасували захід, запланований на наступний рік, і хочуть організувати розпродаж", - йдеться у повідомленні.

Женевський автосалон-2021 був запланований на березень наступного року, проте, за словами організаторів, захід скасували через низький попит автомобільних компаній.

"Наразі автомобільний сектор знаходиться у непростій фазі, учасники (автошоу – ред.) потребують часу на економічне відновлення після пандемії", - заявили в оргкомітеті.

Зазначається, що у зв’язку з пандемією коронавірусу у світі багато автовиробників почали представляти свої нові автомобілі в режимі онлайн.

Як повідомлялося, у лютого цього року, за кілька днів до початку Міжнародного автомобільного шоу у Швейцарії – Женевський автосалон-2020 (2020 Geneva Motor Show), захід скасували в межах заходів боротьби з поширенням коронавірусу.