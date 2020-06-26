Київстар надав безплатний зв’язок у регіонах, які постраждали від повені

Національний телеком-оператор «Київстар» надав нетарифіковані послуги мобільного зв’язку абонентам, що проживають у населених пунктах, які постраждали від стихійного лиха.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Через складні погодні умови, які виникли у деяких західних областях України, люди в віддалених населених пунктах відчувають суттєві господарські і побутові складнощі, і особливо потребують стабільного безперервного зв’язку. Щоб підтримати місцеве населення у скрутних обставинах, національний оператор Київстар вирішив надати нетарифіковані послуги мобільного зв’язку абонентам, що проживають у населених пунктах, які постраждали від стихійного лиха», - йдеться у повідомленні.

За інформацією оператора, на мобільні рахунки абонентів пріпейд-тарифів, які наразі перебувають у зоні стихійного лиха, буде нараховано по 50 бонусів, які можна використати на послуги мобільного зв’язку. Абонентам контрактних тарифних планів буде нараховано по 200 хвилин для дзвінків на інші мережі. Бонуси і нетарифіковані хвилини абоненти можуть використати протягом тижня з дня нарахування.

У компанії підкреслили, що Київстар докладає усіх зусиль, щоб у постраждалих від повені областях України стабільно працював мобільний зв’язок і місцеві жителі могли безперешкодно телефонувати до служб екстреної допомоги, родичів та друзів. Так, в цілодобовому режимі працюють аварійно-відновлювані групи, щоденно проводяться об’їзди трас для виявлення критичних ділянок, здійснюються роботи по укріпленню магістральних кабель-каналів тощо.

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За даними Київстар, у населених пунктах, постраждалих від повені, мобільним зв’язком користується майже 70 тисяч абонентів – мешканці сіл Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Як повідомлялося, західні області України вже кілька днів потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

Станом на ранок 26 червня підтоплено понад 7,7 тис. будинків у 262 населених пунктах в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Крім того, затоплено 4 тис. 553 підвали; 12 тис. 411 присадибних ділянок; зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів.

Із постраждалих від повені районів було евакуйовано понад 600 осіб.

Фото з відкритих джерел