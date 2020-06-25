Автовиробник Opel представив електричний кросовер Mokka Electric.

Про це повідомляє портал Electrive.

«Opel представив новий Mokka Electric», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, електричний двигун автомобіля має потужність в 100кВт.

Максимальна швидкість Mokka Electric не перевищує 150 км за годину, а сам електрокар може проїхати без підзарядки до 322 кілометрів.

За даними порталу autox, автомобіль можна зарядити на 80% за 30 хвилин.

Перші доставки слід очікувати на початку 2021 року. Ціна Mokka Electric наразі невідома.

Читайте також: Кia представила гібридний позашляховик

Як повідомлялося, компанія Tesla Ілона Маска розробила електричний автомобіль Model S Long Range Plus, що може проїхати 647 км без підзарядки.