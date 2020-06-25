Opel представив електричний кросовер
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Укрінформ
Автовиробник Opel представив електричний кросовер Mokka Electric.
Про це повідомляє портал Electrive.
«Opel представив новий Mokka Electric», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, електричний двигун автомобіля має потужність в 100кВт.
Максимальна швидкість Mokka Electric не перевищує 150 км за годину, а сам електрокар може проїхати без підзарядки до 322 кілометрів.
За даними порталу autox, автомобіль можна зарядити на 80% за 30 хвилин.
Перші доставки слід очікувати на початку 2021 року. Ціна Mokka Electric наразі невідома.
Як повідомлялося, компанія Tesla Ілона Маска розробила електричний автомобіль Model S Long Range Plus, що може проїхати 647 км без підзарядки.