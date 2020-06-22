У Британії розробили програмне забезпечення, яке дозволяє оцифрувати тварину

Спеціалісти з Університету Бата розробили програмне забезпечення, за допомогою якого можна оцифрувати собаку без використання технології захоплення руху з використанням лише однієї камери.

Про це повідомляється на сайті університету.

Технологія захоплення руху широко поширена зокрема в індустрії розваг, коли актори вдягають костюми з великою кількістю маркерів, які відстежують у тривимірному просторі низка камер. Потім ці дані використовують для створення цифрового персонажа.

Використовують таку технологію і в спорті задля вивчення руху спортсменів, а також під час реабілітації хворих. Однак технологія захоплення руху, особливо при використанні на тваринах, є дорогим задоволенням, бо вимагає коштовного обладнання та великої кількості маркерів.

"Для індустрії розваг наше дослідження допоможе створити реалістичніший рух віртуальних тварин у фільмах та відеоіграх. Власники собак також можуть використати його для створення тривимірного цифрового зображення свого улюбленця на своєму комп’ютері, що дуже весело!", — сказав професор Даррен Коскер.

Повідомляється, що спеціалісти змогли оцифрувати 14 собак різної породи з місцевого притулку — від гончої до мопса. Вони не використовували костюми з маркерами і змогли записати рухи тварин лише за допомогою однієї відносно дешевої RGBD-камери. Це так звана камери глибини, яка не лише записує червоний, зелений та синій (RGB) кольори у кожному пікселі, але й записує відстань до камери від кожного пікселя.

Фото: bath.ac.uk