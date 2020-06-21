Українським військовим передали модернізований безпілотник Spectator-M1

Збройним силам України передали модифікований безпілотний авіаційний комплекс Spectator-M1.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

“Це перша поставка Збройним силам України безпілотного авіаційного комплексу цієї модифікації. Spectator-M1 – наша спільна розробка разом із науковцями Національного технічного університету України “КПІ”, у цій модифікації підсилено основні переваги попередніх моделей – відмінна аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби. Закінчувати роботи над комплексом довелося під час карантину, але ми, попри все, виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони”, – сказав голова правління ВАТ "”Меридіан” В’ячеслав Проценко.

Зазначається, що ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова, входить до складу Державного концерну “Укроборонпром”. Безпілотний авіаційний комплекс виготовленого в рамках Державних оборонних закупівель.

“БпАК Spectator-M1 призначений для розвідки місцевості, може бути використаний для моніторингу державного кордону, пошуково-рятувальних операцій, моніторингу водних та лісовий масивів тощо.

2019 року. Попередні модифікації БпАК “Spectator M1” поставляються Міністерству оборони та Прикордонній службі України з 2015 року.

Вказано, що безпілотник розвиває швидкість до 120 км/год та може летіти на відстань у 150 км.