SpaceX 23 червня запустить на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink
Про це повідомляє Space Coast Daily.
«SpaceX посунула запуск ракети Falcon 9 зі Starlink на 23 червня», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, спочатку запуск планувався на 22 червня, однак пізніше його перенесли на один день.
Десятий запуск близько 60 супутників Starlink має відбутися 23 червня о 17:58 за часом Східного узбережжя США (24 червня о 01:58 за київським часом).
Як повідомляв Укрінформ, 13 червня компанія SpaceX запустила на орбіту 58 супутників Starlink і 3 супутники SkySat Earth.
Раніше на початку червня SpaceX також успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 60 міні-супутників, призначених для розгортання інтернет-покриття системи Starlink.
У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальну групу з 12 тис. космічних апаратів цього типу (а надалі - 30 тис.) для створення повномасштабної мережі.