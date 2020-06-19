SpaceX 23 червня запустить на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Компанія SpaceX 23 червня запустить на орбіту десяту партію супутників Starlink.

Про це повідомляє Space Coast Daily.

«SpaceX посунула запуск ракети Falcon 9 зі Starlink на 23 червня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спочатку запуск планувався на 22 червня, однак пізніше його перенесли на один день.

Десятий запуск близько 60 супутників Starlink має відбутися 23 червня о 17:58 за часом Східного узбережжя США (24 червня о 01:58 за київським часом).

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня компанія SpaceX запустила на орбіту 58 супутників Starlink і 3 супутники SkySat Earth.

Раніше на початку червня SpaceX також успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 60 міні-супутників, призначених для розгортання інтернет-покриття системи Starlink.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальну групу з 12 тис. космічних апаратів цього типу (а надалі - 30 тис.) для створення повномасштабної мережі.