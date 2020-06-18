У Росії розблокували Telegram

Російське наглядове відомство Роскомнагляд оголосив, що за домовленістю з Генпрокуратурою РФ зніме обмеження доступу до месенджера Telegram.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Позитивно оцінюємо висловлену засновником Телеграм готовність протидіяти тероризму та екстремізму. За погодженням з Генеральною прокуратурою РФ Роскомнагляд знімає вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Телеграм», - сказано в повідомленні.

Раніше 4 червня засновник Telegram Павло Дуров закликав російську владу відмовитися від блокування месенджера і дозволити «30 мільйонам користувачів Telegram в Росії більш комфортно використовувати сервіс».

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15 червня до Держдуми внесли законопроєкту про розблокування Telegram в Росії. Автори документа відзначали, що російські чиновники під час епідемії COVID-19 офіційно використовують месенджер «як один зі своїх основних інформаційних ресурсів».

Як відомо, месенджер Telegram був заблокований в Росії з 13 квітня 2018 року через відмову надати ФСБ ключі шифрування до листування користувачів. Роскомнадзор блокував кілька мільйонів IP-адрес, в тому числі в підмережах Amazon, які, за твердженням відомства, використовували для уникнення блокування. Попри спроби заблокувати застосунок, Telegram продовжив переважно стабільно працювати в Росії.