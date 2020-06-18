У Штатах випустили гру для дітей з дефіцитом уваги

Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США вперше схвалило відеогру як терапевтичний засіб за рецептом.

Про це пише Медуза.

Гра називається EndeavorRx і призначена для дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ). При такому стані людині складно зосередитися та спокійно, не перериваючись, виконувати якусь дію. Крім того, людина з СДУГ схильна до необдуманих вчинків, скоєних через раптово виниклого імпульсу.

Гру можна використовувати дітям 8-12 років, для яких головною проблемою є саме дефіцит уваги (а не гіперактивність). При цьому застосування EndeavorRX не замінює і не виключає інших методів лікування: препаратів і поведінкових змін. Передбачається, що дитина гратиме кожен день по 25-30 хвилин п'ять днів на тиждень упродовж місяця (через якийсь час це можна повторити). Подробиці описані в інструкції.

В основі гри — запатентований алгоритм, розроблений спеціалістом у нейронауках Адамом Газзалі. Як стверджує розробник, цей алгоритм спрямований на активацію систем мозку, які відіграють ключову роль у формуванні уваги.

Управління з контролю за продуктами харчування і ліками вирішив схвалити гру на основі досліджень, в яких брали участь в цілому понад 600 осіб.