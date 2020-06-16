У Бразилії запускають грошові перекази через Facebook Pay

Месенджер WhatsApp запускає функцію електронних грошових переказів і платежів через Facebook Pay на території Бразилії.

Про це повідомляється в блозі WhatsApp.

"Ми раді оголосити, що електронні платежі відсьогодні доступні користувачам на території Бразилії. Тепер вони зможуть безпечним способом відправляти гроші або робити покупки у місцевих компаній прямо в чаті. Понад 10 мільйонів компаній у сфері малого та мікробізнесу підтримують життєдіяльність спільнот і населених пунктів у Бразилії. Там стало звичним відправляти повідомлення WhatsApp компаніям, щоб отримати необхідну інформацію. Тепер клієнти зможуть не тільки переглядати каталоги магазинів, а й оплачувати товари, що сподобалися", - йдеться в повідомленні.

Система підтримує картки місцевих банків Banco do Brasil, Nubankі Sicredi. Також компанія співпрацює з провідною платіжною системою в Бразилії - Cielo.

Оскільки функція платежів працює через платіжну систему Facebook Pay, у майбутньому компанія планує дозволити використовувати одну і ту ж картку в усіх сервісах Facebook.

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Для користувачів послуга буде безкоштовною, з підприємств платіжна система стягуватиме комісію за обробку клієнтських платежів.