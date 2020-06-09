Китайський телескоп зафіксував нові радіохвилі у Всесвіті

Китайський телескоп FAST виявив у Всесвіті нові швидкі радіохвилі.

Про це повідомляє China.org.cn.

«500-метровий телескоп FAST, найбільший телескоп із фіксації радіохвиль, який розташований у китайський провінції Ґуйчжоу, зафіксував нові швидкі радіохвилі», - йдеться у повідомленні.

Радіохвилі під назвою FRB 181123 тривають всього декілька мікросекунд.

Астрономи з Академії наук Китаю змогли зафіксувати нові радіохвилі у Всесвіті завдяки технологіям на основі штучного інтелекту, які, в свою чергу, проаналізували масштабний пакет даних, зібраних телескопом.

Зазначається, що виявлені радіохвилі дуже схожі на радіохвилі FRB 121102, які були зафіксовані раніше.

Як повідомлялося, у січні група астрономів з Канади виявила незвичний потік радіохвиль з глибин Всесвіту.

Фото: Xinhua