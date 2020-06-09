Китайський телескоп зафіксував нові радіохвилі у Всесвіті
Укрінформ
Китайський телескоп FAST виявив у Всесвіті нові швидкі радіохвилі.
Про це повідомляє China.org.cn.
«500-метровий телескоп FAST, найбільший телескоп із фіксації радіохвиль, який розташований у китайський провінції Ґуйчжоу, зафіксував нові швидкі радіохвилі», - йдеться у повідомленні.
Радіохвилі під назвою FRB 181123 тривають всього декілька мікросекунд.
Астрономи з Академії наук Китаю змогли зафіксувати нові радіохвилі у Всесвіті завдяки технологіям на основі штучного інтелекту, які, в свою чергу, проаналізували масштабний пакет даних, зібраних телескопом.
Зазначається, що виявлені радіохвилі дуже схожі на радіохвилі FRB 121102, які були зафіксовані раніше.
Як повідомлялося, у січні група астрономів з Канади виявила незвичний потік радіохвиль з глибин Всесвіту.
Фото: Xinhua