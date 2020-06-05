У США створили невидимі людські клітини

Науковцям із США вдалося вбудувати білок, знайдений в клітинах кальмарів, у клітини нирок людини, що дозволило зробити їх невидимими.

Про це повідомляє портал Science Alert.

«Непрозорий прибережний кальмар має суперздатність. Він не тільки може змінювати колір своєї шкіри, а й здатен перетворюватися часто на невидимого. Зараз вчені випробували цю здатність на людських клітинах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це пов’язано із білком, що називається рефлектин. Він розсіює світло і створює ефект прозорості.

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Для експерименту вчені обрали кальмара Doryteuthis opalescens. Самки цього виду можуть перетворити білу смугу вздовж спини на майже прозору. Вони роблять це за допомогою клітин лейкофорів, в яких є частки з білків-відбивачів.

Залежно від того, як розташовані ці білки, вони можуть змінити спосіб передачі або відбиття світла навколо них.

«Наш проєкт зосереджений на розробці клітинних систем і тканин з контрольованими властивостями для передачі, відображення і поглинання світла», — пояснив біомолекулярний інженер Атрулі Чаттерджі з Каліфорнійського університету.

Щоб використовувати «надздібності» кальмара в тканинах людини, дослідницька група генетично сконструювала клітини нирок людини для виробництва рефлектину.

Науковці стерджують, що майбутні програми можуть включати в себе можливість візуалізувати цілі живі тканини з підвищеною чіткістю, що дозволяє виявляти речі, які раніше не були очевидні.