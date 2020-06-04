Zoom хоче співпрацювати з ФБР

Компанія Zoom Video Communications оголосила про намір співпрацювати з американськими правоохоронними органами та ФБР.

Також у компанії поінформували, що сервіс наскрізного шифрування трафіку більше не буде безкоштовним, повідомляє The Guardian.

"Ми не будемо надавати сервіс наскрізного шифрування трафіку користувачам безкоштовно, тому що маємо намір співпрацювати з ФБР та місцевими правоохоронними органами у випадках, коли хтось використовує Zoom для чогось поганого", - сказав генеральний директор компанії Ерік Юань.

Експерти з питань конфіденційності та безпеки зазначають, що послуга наскрізного шифрування трафіку, яка забезпечує захист спілкування на платформі Zoom, щоб його могли читати лише залучені до розмови користувачі, особливо важлива тоді, коли відеопрограми та інші цифрові платформи використовуються для чутливих питань, таких як організація протестів, обговорення правових питань, відвідування лікарських сеансів.

Проблеми з сервісом наскрізного шифрування трафіку - маленька частинка з тієї хвилі критики, з якою Zoom зіткнувся, коли популярність платформи зросла на тлі пандемії коронавірусу, оскільки мільйони людей, залишаючись вдома, почали використовувати Zoom для навчання і праці.