З початку року капіталізація Zoom перевищила $50 мільярдів

Капіталізація популярного сервісу для відеоконференцій Zoom перевищила 50 млрд дол. у порівнянні з 20 млрд дол. на початку року - це в 55 разів вище очікуваної річної виручки сервісу.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Капіталізація сервісу для відеоконференцій Zoom уперше перевищила 50 млрд дол. за підсумками торгів 29 травня. В ході торгів акції компанії зросли на 9,7% та досягли вартості 179,48 дол. за акцію. Таким чином, за час пандемії капіталізація сервісу зросла більш ніж удвічі — на початку року вона становила 20 млрд дол.», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначається, капіталізація Zoom наразі в 55 разів перевищує очікувану річну виручку компанії.

Експерти припускають, що зростання вартості акцій Zoom останнім часом може бути викликане тим, що інвестори очікують публікації фінансового звіту компанії. Планується, що звіт буде опублікований 2 червня.

Слід нагадати, що кількість користувачів сервісу Zoom значно зросла на тлі карантину, який більшість країн запровадили через пандемію коронавірусу. Однак компанію часто критикували через уразливість сервісу.