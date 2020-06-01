КБ "Південне" встановлює німецьке обладнання для розробки космічних апаратів

Конструкторське бюро «Південне» (м Дніпро) продовжує розбудову якісно нової виробничої ділянки виготовлення корпусних деталей з металевих матеріалів за технологією ротаційного розкочування.

Про це повідомила пресслужба КБ “Південне” у Facebook.

“Нещодавно КБ «Південне» придбало обладнання нового покоління – верстат ротаційної витяжки німецької компанії Leifeld Metal Spinning AG. Новітній верстат буде задіяно для виготовлення осесиметричних тонкостінних виробів з високими вимогами до точності та якості поверхонь, таких як стінки і сорочки камер згоряння соплових блоків двигунів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що договір на придбання і поставку нового обладнання було укладено підприємством ще у 2018 році без залучення бюджетних коштів, виключно на гроші, зароблені у рамках виконання комерційних міжнародних контрактів.

Дооснащення нової виробничої ділянки та впровадження інноваційних технологій забезпечить всі проміжні процеси, необхідні для створення та об'єднання усіх компонентів кінцевого продукту при серійному або унікальному виробництві корпусних деталей ракетно-космічної техніки.

Монтаж верстата, навчання персоналу, пуско-налагоджувальні роботи та введення в експлуатацію будуть проведені вже після завершення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, на КБ «Південне» створено понад 70 космічних апаратів різного призначення, більше 50 типів рідинних і твердопаливних ракетних двигунів, впроваджено сотні передових технологій. З використанням ракет-носіїв розробки «Південного» на орбіту виведено понад 1100 космічних апаратів, серед яких 400 – власної розробки.