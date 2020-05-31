Астронавти Crew Dragon готові зійти на борт МКС

Астронавти, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon, скоро приєднаються до екіпажу станції.

Про це повідомляє сайт NASA.

Понад дві години приготувань і перевірок для відкриття космічного корабля Crew Dragon добігають кінця. Відкриття заплановано на 19:45 за київським часом.

Астронавти NASA Дуглас Герлі і Боб Бенкен проводять останні приготування для того, щоб приєднатися до екіпажу орбітальної лабораторії. Урочиста церемонія вітання їх на борту запланована на 20:15 за Києвом.

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Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, який повинен доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) о 17:29 за київським часом. О 17:29 пілотований космічний корабель здійснив стиковку з МКС.