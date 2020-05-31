Астронавти Crew Dragon готові зійти на борт МКС

Астронавти Crew Dragon готові зійти на борт МКС

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Укрінформ
Астронавти, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon, скоро приєднаються до екіпажу станції.

Про це повідомляє сайт NASA.

Понад дві години приготувань і перевірок для відкриття космічного корабля Crew Dragon добігають кінця. Відкриття заплановано на 19:45 за київським часом.

Астронавти NASA Дуглас Герлі і Боб Бенкен проводять останні приготування для того, щоб приєднатися до екіпажу орбітальної лабораторії. Урочиста церемонія вітання їх на борту запланована на 20:15 за Києвом.

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Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, який повинен доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) о 17:29 за київським часом. О 17:29 пілотований космічний корабель здійснив стиковку з МКС.

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