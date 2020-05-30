Запуск корабля SpaceX на МКС знову можуть відкласти через погоду

Запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію, запланований на 30 травня, знову можуть відтермінувати.

Про це повідомляють ВПС США.

Зазначається, існує 50-тивідсоткова ймовірність того, що погодні умови в районі запуску корабля Crew Dragon не дозволять відправити його на МКС 30 травня. Крім того, у 40% оцінюється ймовірність зриву запуску корабля на наступний день - 31 травня.

Як повідомлялося, компанія Ілона Маска SpaceX 30 травня планує запустити до Міжнародної космічної станції пілотований корабель Crew Dragon із двома астронавтами на борту. Запуск запланований на 22:22 за київським часом.

Він мав відбутися 27 травня, але був перенесений через погодні умови.

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SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски до США, що припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA змушена відправляти астронавтів на російських космічних кораблях «Союз».

Перший запуск Crew Dragon був проведений у березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі та повернувся на Землю.