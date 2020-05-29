Мінцифри презентувало серіал "TikTok/Instagram/Facebook: як залишатись в тренді у 2020"

Міністерство цифрової трансформації України «TikTok/Instagram/Facebook: як залишатись в тренді в 2020» для платформи "Дія.Цифрова освіта".

Серіал представила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації 29 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наш новий серіал називається «TikTok/Instagram/Facebook: як залишатись в тренді у 2020». Це спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації та Senate agency за підтримки бренду Gelius», — повідомила вона.

Серіал складається з восьми серій і в ньому можна дізнаєтесь, що таке TikTok, Instagram і Facebook. Розібратись для чого вони потрібні, як з ними працювати та яку соціальну мережу обрати для себе, як без професійних навичок створювати якісні фото та відео, чому ТікТок змусив танцювати весь світ, що таке таргетована реклама, як вона допоможе дізнатись про вас, як за допомогою лише смартфону заробляти гроші, як соціальні мережі змінили правила бізнесу, що про це скажуть лідери українського ринку

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Як повідомлялося, до кінця року Мінцифри планує запустити більше 20 освітніх серіалів.