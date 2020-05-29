Zoom почне відключати користувачів, які не "оновляться"

Компанія Zoom попередила, що користувачі, які не оновлять додаток до п’ятої версії до 30 травня, не зможуть скористатися послугами сервісу відеоконференцій.

Про це йдеться у блозі сервісу.

«Zoom Rooms тепер мають вищий рівень безпеки та контролю конфіденційності. Ми закликаємо організаторів конференцій Zoom Rooms оновити додаток для активізації цих функцій», - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у компанії, з 30 травня для того, щоб приєднатися до будь-якої конференції буде потрібно використовувати Zoom 5.0 або новішу версію платформи. Користувачі більш ранніх версій Zoom просто не зможуть користуватися сервісом.

Zoom 5.0 містить покращений стандарт шифрування, щоб надалі гарантувати, що контент, яким користувачі діляться на платформі, не може бути перехоплений сторонніми людьми.

В оновленій версії в рядку меню організатора відеоконференції елементи управління будуть згруповані разом і розташовуватимуться під значком «Безпека». Вони дозволять організатору вмикати або вимикати такі можливості учасників: демонструвати екран, спілкуватися в чаті, перейменовувати себе, а також видаляти учасника.