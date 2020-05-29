Nissan у грудні закриє свій завод у Барселоні
Укрінформ
Компанія Nissan офіційно повідомила уряд Іспанії про рішення закрити виробництво на заводі у Барселоні.
Про це повідомляє El Pais.
"Компанія Nissan офіційно оголосила уряду про своє рішення закрити завод у Барселоні, що призведе до звільнення близько 3 000 людей", - йдеться у повідомленні.
Голова Європейського відділення Nissan Джанлука де Фічі аргументував це рішення відсутністю економічної доцільності подальшого функціонування виробництва для компанії.
За його словами, виробництво на заводі припиниться у грудні.
Своєю чергою уряд Іспанії вже запропонував японській компанії створити робочу групу для пошуку альтернативних варіантів розвитку виробництва.