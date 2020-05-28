Тайванський стартап представив два легких електробайки

Стартап із Тайваню Gogoro представив два електричні велосипеди Eeyo 1 та Eeyo 1s.

Про це повідомляє портал Electrek.

«Gogoro вирішив імплементувати свої знання у двоколісних електричних велосипедах на ринку електробайків, представивши два нові інноваційні електровелосипеди Gogoro Eeyo 1 та Eeyo 1s», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, кожен із транспортних засобів важить лише 11,9 кг.

Тайванський стартап представив два електробайки / Фото: electrek.co

За словами засновника й директора Gogoro Гораса Люка, це не той велосипед, із яким стоять люди біля ліфта на залізничній станції, адже його можна перекинути через плече й швидко піднятися по сходах.

Максимальна швидкість електровелосипедів не перевищує 25 км за годину.

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Завдяки невеликій електричній батареї з потужністю 123 ват за годину, вони зможуть у спортивному режимі проїхати додаткові 64 км, а в економному режимі – до 88 км.

Стартап розпочне приймати замовлення на електробайки вже з середини червня. Вони будуть доступні в США, Європі й Тайвані.

Зазначається, що вартість моделі Eeyo 1 становить 3 899 доларів, а Eeyo 1s – 4 599 доларів США.