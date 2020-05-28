Facebook запустив додаток для голосових дзвінків CatchUp

Компанія Facebook презентувала застосунок для голосових дзвінків CatchUp, який показує, коли абоненти не зайняті й можуть поспілкуватися телефоном.

Про це повідомляє блог компанії.

«NPE Team з Facebook запустила CatchUp - додаток, який допомагає залишатися на зв’язку з вашими рідними та друзями й показує, коли вони можуть спілкуватися», - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснюють, що ця розробка має допомогти людям, які не наважуються телефонувати близьким, бо не знають, коли їм зручно говорити.

CatchUp формує список контактів з телефонної книги і показує абонентів, які мають змогу говорити, тобто не зайняті. Вони позначені як «Ready to talk», тобто «готові до розмови».

У додатку можна здійснювати як індивідуальні, так і групові дзвінки.

Зараз компанія тестує CatchUp у Сполучених Штатах на пристроях iOS та Android.