SpaceX запускає астронавтів на МКС
Трансляцію запуску веде американське аерокосмічне агентство NASA.
Як повідомив у Facebook український журналіст і письменник Андрій Васильєв (друкується під псевдонімом Дорж Бату), Боб Бенкен і Даґ Герлі стануть першими астронавтами, котрі полетять з американської землі, на американському космічному кораблі, починаючи з 2011 року, коли була закрита пілотована програма «Космічний човник».
Компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon у рамках контракту з NASA. Мета місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски в США, які припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA було змушене платити Росії за відправлення людей до космосу на російських космічних кораблях «Союз».
Перший запуск Crew Dragon був проведений в березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі та повернувся на Землю. Наприкінці 2019 року глава SpaceX Ілон Маск повідомив, що у 2020 році відбудеться перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon на МКС. Зазначалося, що корабель повністю технічно готовий до польоту. А вже в середині травня поточного року Crew Dragon доправили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.
Видання Forbes USA повідомляло, що упродовж декількох тижнів обидва астронавти перебували на карантині й дотримувалися суворих правил соціальної дистанції, щоб не допустити потрапляння коронавірусу на МКС.