SpaceX запускає астронавтів на МКС

Компанія SpaceX запускає з території США перший за 10 років корабель Crew Dragon V2 з астронавтами на борту до Міжнародної космічної станції.

Трансляцію запуску веде американське аерокосмічне агентство NASA.

Як повідомив у Facebook український журналіст і письменник Андрій Васильєв (друкується під псевдонімом Дорж Бату), Боб Бенкен і Даґ Герлі стануть першими астронавтами, котрі полетять з американської землі, на американському космічному кораблі, починаючи з 2011 року, коли була закрита пілотована програма «Космічний човник».

Компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon у рамках контракту з NASA. Мета місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски в США, які припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA було змушене платити Росії за відправлення людей до космосу на російських космічних кораблях «Союз».

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Перший запуск Crew Dragon був проведений в березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі та повернувся на Землю. Наприкінці 2019 року глава SpaceX Ілон Маск повідомив, що у 2020 році відбудеться перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon на МКС. Зазначалося, що корабель повністю технічно готовий до польоту. А вже в середині травня поточного року Crew Dragon доправили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

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Видання Forbes USA повідомляло, що упродовж декількох тижнів обидва астронавти перебували на карантині й дотримувалися суворих правил соціальної дистанції, щоб не допустити потрапляння коронавірусу на МКС.