Покупцям електромобілів у Франції надаватимуть екологічні субсидії

Уряд Франції надаватиме екологічні субсидії у розмірі 7 тис. євро громадянам, які купуватимуть електромобілі, та 2 тис. євро - покупцям гібридних моделей.

Про це оголосив президент Франції Емманюель Макрон, представляючи урядовий план допомоги автомобільній галузі в умовах пандемії коронавірусу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наша країна не була б такою, як є, без наших великих брендів – Renault, Peugeot, Citroen», - наголосив французький лідер.

Задля заохочення громадян і юридичних осіб купувати більш безпечні для довкілля авто уряд надаватиме компенсацію (субсидію) у розмірі 7 тис. євро фізичним особам та 5 тис. євро - компаніям або колективним покупцям. Окрім того, 2 тис. євро виплачуватиметься при купівлі гібридного авто, де застосовуються як акумуляторні батареї, так і двигун внутрішнього згорання.

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Пільги почнуть діяти з 1 червня, причому, як уточнюється, вони поширюватимуться на 200 тис. автомобілів.

Загалом урядова програма підтримки автомобільної галузі Франції передбачає виділення 8 млрд євро допомоги.

В уряді країни розраховують, що з 2025 року громадяни використовуватимуть близько 1 млн електричних та гібридних автомобілів – більше, ніж деінде у Європі.

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За даними офіційної статистики, минулого місяця продаж автомобілів у Франції впав на 90% у порівнянні з квітнем 2019 року.