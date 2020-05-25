Мінцифри анонсувало освітній серіал "Кіберняні"
Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України анонсувало новий серіал для платформи "Дія. Цифрова освіта" про кібербезпеку — «Кіберняні».
Про це повідомляється на каналі міністерства у Telegram.
"Мінцифри з партнерами запускає новий освітній серіал про кібербезпеку — «Кіберняні»... Освітній серіал з’явиться вже завтра, 26 травня, на платформі «Дія. Цифрова освіта»", — йдеться у повідомленні.
У Мінцифри уточнили, що серіал відповість на такі запитання:
де перевірити, чи є у хакерів ваші паролі;
як отримують доступ до чужого листування у месенджері;
як правильно налаштувати домашній Wi-Fi роутер чи 4G модем;
як вберегтися від вірусу шифрувальника;
що робити у випадку втрати смартфону.
Як повідомлялося, до кінця року в Мінцифри планують запустити понад 20 освітніх серіалів.