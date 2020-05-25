Apple таки перенесла частину виробництва з Китаю — ЗМІ

Компанія Apple вочевидь перенесла частину виробництва з Китаю, бо тепер на деяких навушниках AirPods Pro вказано, що вони вироблені у В’єтнамі.

Про це повідомляє The Verge.

Як зазначає видання, багато людей на форумах MacRumors розповіли про те, що на куплених ними навушниках вказано, що вони вироблені у В’єтнамі. Такі ж AirPods Pro купив і один зі співробітників The Verge.

Левову частку своєї продукції Apple збирає на заводах у Китаї, але останнім часом компанія робить значні інвестиції, аби диверсифікувати своє виробництво.

Одні з головних причин — пандемія коронавірусу та торговельна війна США та Китаю, коли обидві країни запроваджували мита на товари одне одного. У лютому компанія попереджала інвесторів про обмеження постачання iPhone, бо у Китаї через коронавірус зупинялись заводи.

Поки не зрозуміло, яку частину свого виробництва Apple перенесла у В’єтнам і чи планує надалі робити це. Раніше The Information повідомляло, що у цій країні компанія планує випускати поки не анонсовані навушники.

Водночас на запит The Verge у компанії не відповіли.

Раніше повідомлялось, що Apple відклала масове виробництво нових iPhone. Також у компанії впала виручка від продажів iPhone.

У квітні компанія Apple представила новий бюджетний iPhone SE з клавішею «додому» та з одною камерою. Він схожий на iPhone 8, але має більш сучасні характеристики.