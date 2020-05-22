Twitter тестує нову функцію, що посилить контроль користувачів за розмовами

Соціальна мережа Twitter тестує нову функцію, яка дозволить користувачам вибирати, хто зможе відповідати на їхні твіти.

Про це у блозі компанії написала керівник відділу з управління продуктами Сюзанне Сі.

«Зараз ми тестуємо функцію, яка дозволить вам вибирати, хто зможе відповідати на ваші твіти та приєднуватися до ваших розмов», - повідомила вона.

За словами Сі, користувачі матимуть три варіанти, коли їм буде необхідно вибрати, хто зможе долучитися до їхньої розмови: «всі», «тільки ті, хто пильнує за вами» або «люди, яких ви загадали у розмові».

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Якщо буде обрано один з двох останніх варіантів, решта користувачів побачать, що вони не зможуть відповісти на твіт, адже вікно для відповіді стане сірого кольору. При цьому вони зможуть ставити лайк під твітом та поширювати його зі своїм коментарем.

Як повідомлялося, раніше Twitter дозволив користувачам приховувати відповіді інших на свої твіти.