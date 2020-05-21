Mazda почала виробництво свого першого електрокара

Японський автовиробник Mazda розпочав виробництво свого першого електрокара Mazda MX-30.

Про це повідомляє портал Electrek.

"Mazda почала виробництво електрокара Mazda MX-30 на заводі в Хіросімі, Японія", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, перший електрокар компанії має електричний двигун із літій-іонною батареєю з потужністю в 35,5 кВт/год. Загальна потужність двигуна сягає 143 кінських сил.

Автомобіль можна зарядити на 80% за 40 хвилин, а запас ходу японського електрокара становить 200 кілометрів.

Стартова ціна Mazda MX-30 - близько 35 тисяч доларів США.

Очікується, що автомобіль з’явиться в європейських дилерів вже восени цього року. Наразі невідомо, чи з’явиться він також і на ринку Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, польська компанія Triggo розробила електрокар, який зможе зменшити свою ширину на понад 60 сантиметрів для проїзду у заторах.

Фото з сайту electrek.co