Mazda почала виробництво свого першого електрокара
Про це повідомляє портал Electrek.
"Mazda почала виробництво електрокара Mazda MX-30 на заводі в Хіросімі, Японія", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, перший електрокар компанії має електричний двигун із літій-іонною батареєю з потужністю в 35,5 кВт/год. Загальна потужність двигуна сягає 143 кінських сил.
Автомобіль можна зарядити на 80% за 40 хвилин, а запас ходу японського електрокара становить 200 кілометрів.
Стартова ціна Mazda MX-30 - близько 35 тисяч доларів США.
Очікується, що автомобіль з’явиться в європейських дилерів вже восени цього року. Наразі невідомо, чи з’явиться він також і на ринку Сполучених Штатів.
Як повідомлялося, польська компанія Triggo розробила електрокар, який зможе зменшити свою ширину на понад 60 сантиметрів для проїзду у заторах.
Фото з сайту electrek.co