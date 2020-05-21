Масштабний збій у роботі YouTube "зачепив" Україну

У роботі популярного відеохостингу YouTube стався надпотужний збій, який також був відчутний в декількох українських містах, включаючи Київ, Львів й Одесу.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 1:39 до 6:54 години за київським часом.

Більшість користувачів (73%) поскаржилися на роботу переглядів відео, 23% відзначили проблеми з вебсайтом, а 3% - з завантаженням відео.

Скарги надходили із США, Великої Британії, Нідерландів, Японії, Австралії та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у Львові, Києві, Одесі, Донецьку й у Лубнах, що на Полтавщині.

Як повідомлялося, позавчора в роботі популярного відеохостингу YouTube стався надпотужний збій, який також був відчутний в українській столиці.