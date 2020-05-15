Протиснутися у заторах: представили електрокар, що вміє звужуватися
Про це повідомляє портал Electrive.
«Польська компанія Triggo розробила легкий електрокар для великих міст. Він зможе звузити свою ширину зі 148 сантиметрів до 86 в разі необхідності», - йдеться у повідомленні.
Саме звуження автомобіля допоможе йому проїжджати затори між класичними автомобілями.
Як повідомляє портал, електрокар розрахований на двох людей.
У 400-кілограмоваму автомобілі вбудовані два електричні двигуни з потужністю в 15кВт та батарея з потужністю у 8 кВт за годину.
Максимальна швидкість становить 90 кілометрів за годину. За словами виробників, транспортний засіб може проїхати без підзарядки до 100 кілометрів.
Зазначається, що масове виробництво електрокара може розпочатися вже у 2021 році.
Як повідомлялося, китайський автовиробник BYD представив електрокар Han EV, який стане конкурентом для Model 3 від Tesla на європейському ринку.