Сайт Офісу Президента знову став мішенню для DDoS-атак

Протягом минулого тижня на державні органи в Україні було здійснено 18 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на Офіс Президента України.

Відповідну інформацію щодо захисту державних інформаційних ресурсів у період з 6 по 12 травня 2020 року оприлюднила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7908 різних видів атак, 99% з яких - мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 18 DDoS-атак (переважна більшість - на сайти Офісу Президента України)", - зазначили в Держспецзв`язку.

Загалом протягом 6-12 травня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу зафіксувала 10 964 підозрілих подій. Переважна більшість з них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%).

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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3207 кіберінцидентів.

Близько 98% опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM. Основна кількість інцидентів стосувалася розповсюдження шкідливого пограмного забезпечення (94% від загальної кількості) та фішингу (до 4%).

Раніше, протягом 28 квітня - 5 травня, система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 10 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на сайт Офісу Президента України.