Більше половини населених пунктів підключені до 4G — Мінцифри

Мобільний 4G інтернет доступний у 15 478 населених пунктах України.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Telegram-каналі.

"Станом на 1 травня 4G доступний у 15 478 населених пунктах України. Це більше половини із загальної кількості. Але це здебільшого великі й середні міста та селища, де мешкає 82% населення. А ось до невеличких населених пунктів високошвидкісний мобільний інтернет у багатьох випадках ще не дістався", — йдеться у повідомленні.

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Допоможе вирішити цю ситуацію розгортання мереж мобільних операторів у діапазоні 900 МГц. Він дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони. У липні оператори розпочнуть роботу мережі 4G у діапазоні 800-900 МГц. Стартує цей процес із західних областей. За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 року доступ до 4G матимуть 88% населення, а у липні 2022 року – 95%.

Як повідомлялося, Інтертелеком може втратити ліцензію на 4G.