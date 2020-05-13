Маск судиться з Каліфорнією через карантин

Про це він повідомив у Twitter.

«Tesla негайно подає до суду на округ Аламеда», - повідомив Маск. Та додав, що карантинні заходи, встановлені в рамках боротьби з коронавірусом, на його думку, порушують конституційні свободи.

Засновник Tesla також заявив, що компанія негайно переносить свою штаб-квартиру та майбутні програми з Каліфорнії до Невади або Техасу.

Він також наголосив, що саме Tesla є останнім автовиробником, що залишився у Каліфорнії.

Як повідомлялося, генеральний директор Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск відновив виробництво на своєму єдиному у США автомобільному заводі, що в Каліфорнії, ігноруючи наказ влади про закриття підприємств.

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Пізніше президент США Дональд Трамп виступив на підтримку Маска.

За даними сайту Worldometers, станом на 13 травня у США зафіксовано найбільше у світі випадків COVID-19 — 1 408 636. Із них 296 746 пацієнтів одужали, 83 425 — померли.

Загалом у світі станом на 13 травня зафіксовано 4 355 456 випадків COVID-19. Із них 1 610 421 пацієнт одужав, 293 090 — померли.