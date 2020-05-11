Штати запустять на орбіту міні-шатл X-37B

Космічні сили США запустять на орбіту Землі міні-шатл X-37B.

Про це повідомляє Engadget.

Космічний апарат відправиться у шосту місію 16 травня з мису Канаверал. Попри те, що він належить Військово-повітряним силам США, контролювати запуск, хід експериментів та посадку будуть новостворені Космічні сили.

Цей безпілотний міні-шатл розпочав свої місії у 2010 році, фактично він був платформою для «експериментального корисного вантажу», з яким проводили досліди на орбіті. Що саме це були за дослідження, ВПС США конкретно не казали.

Останню місію апарат завершив наприкінці 2019 року, він пробув на орбіті 780 днів, що на 240 більше, ніж було заплановано спочатку.

Про нову місію американські військові кажуть більш охоче — шатл доставить у космос супутник FalconSat-8. Він створений Академією ВПС США і є освітньою платформою.

Зокрема науковці вивчатимуть реакції різних матеріалів на перебування у космосі, слідкуватимуть, як космічне випромінення впливає на насіння, вивчатимуть, як сонячна енергія перетворюється в радіочастотну мікрохвильову енергію.

Нагадаємо: США розробляють план із міжнародного освоєння ресурсів Місяця.