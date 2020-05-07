На Дніпропетровщині запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 20 МВт

Нову сонячну електростанцію “Терслав” відкрито на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області. Компанія Ufuture інвестувала у сонячну електростанцію 15,5 мільйона євро.

Про це повідомили у пресслужбі компанії UFuture.

“Підтримка цілей сталого розвитку — глобальний тренд та пріоритет для кожної цивілізованої країни світу. Україна має мислити стратегічно, нівелювати ризики та переходити на зелену генерацію за сучасними технологіями. Нова станція — наш з партнерами внесок у розбудову галузі відновлюваної енергетики країни”,— сказав засновник UFuture Василь Хмельницький.

Зазначається, що сонячна електростанція “Терслав” із піковою потужністю 20 МВт займає площу 28 га та обладнана понад 91 тис сонячними панелями компанії Longi Solar. Станція вироблятиме майже 23 275 МВт/год на рік. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією близько 9 тис. домогосподарств.

За словами керівного партнера компанії UDP Renewables Сергія Євтушенкоа, "UDP Renewables запускає СЕС “Терслав” в нелегкий для галузі час.

"Бізнесу доведеться витримати ще одне випробування, працюючи в умовах жорсткої кризи ліквідності. При введенні в експлуатацію об’єкту компанія традиційно співпрацювала з українськими виробниками, вартість послуг яких у цьому проєкті становить 180 млн грн. В ході будівництва та експлуатації об’єкту на різних етапах було створено більше 160 робочих місць”,– пояснив Євтушенко.

За підрахунками спеціалістів компанії, запуск СЕС “Терслав” дозволить запобігти викидам в атмосферу 30 тис. тонн вуглекислого газу на рік. Генеральним підрядником будівництва виступила компанія Helios Strategia, а фінансовим партнером — Ощадбанк.

Ufuture — холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького, що має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Зокрема, UFuture є стратегічним інвестором у компанії UDP Renewables. Вартість активів UFuture оцінюється у $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить понад $1 млрд.

UDP Renewables — інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики. Диверсифікуючи ресурси та розміщення своїх об’єктів, UDP Renewables планує вже до 2022 року стати одним із найбільших виробників чистої енергії в Україні з загальною потужністю електростанцій понад 300 МВт.

Наразі в Дніпропетровській області працюють 64 сонячні електростанції. Їх загальна потужність – 747 МВт. Це найбільше в Україні.

Крім того, у приватних домогосподарствах області працюють 1546 сонячних електростанцій загальною потужністю 39,7 МВт.