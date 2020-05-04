Голосовий контроль та батарея на добу: Apple представила новий MacBook

Компанія Apple представила оновлену версію ноутбука MacBook Pro.

Про це йдеться пресрелізі компанії.

«Apple сьогодні оновила 33-сентиметорий MacBook Pro з новою клавіатурою для покращення досвіду друкування», - йдеться у пресрелізі.

Як повідомили у компанії, новий макбук має процесори 10-го покоління, що на 80% пришвидшує продуктивність графічних процесорів.

Зазначається, що пристрій має батарею, яка дозволяє користувачам працювати впродовж одного дня без підзарядки.

Розмір базової внутрішньої пам'яті макбука становить 256 Гб, але може бути розширена, за додаткову плату, до 1 Тб в разі побажання клієнта.

Також у пристрої вбудована система Touch ID та функція голосового контролю.

Сам макбук працює з операційною системою macOS Catalina.

Стартова ціна, вже оновленої версії MacBook Pro, починається від 1 299 доларів США.