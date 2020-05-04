Tesla може стати енергопостачальником у Британії

Tesla може стати енергопостачальником у Британії

Укрінформ
Компанія Tesla Ілона Маска подала до Державного регуляторного органу енергетичного сектору Великої Британії (Ofgem) заявку на отримання ліцензії для генерування електроенергії в країні.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Tesla зробила перший крок для того, аби стати енергопостачальником у Великій Британії», - йдеться у повідомленні.

Компанія Маска подала до Ofgem заявку на отримання ліцензії для генерування електроенергії в країні.

Як повідомляє видання, у самій заявці не вказано, чому Tesla подала документи.

У самій компанії відмовилися коментувати новину.

Зазначається, що в Австралії Tesla вже збудувала найбільшу у світі літій-іонну батарею, що може забезпечити електроенергією 30 тисяч домівок.

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На думку британських аналітиків, якщо каліфорнійська компанія отримає ліценцію, то це може призвести до перерозподілу на енергетичному ринку Великої Британії.

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