В iPhone виявили нову вразливість

В iPhone виявили нову вразливість

Укрінформ
Виявлено новий спосіб, за допомогою якого хакери могли отримувати повний віддалений доступ до пристроїв Apple навіть з останнім оновленням прошивки.

Про це свідчить дослідження, опубліковане фірмою з безпеки мобільних пристроїв ZecOps, повідомляє ВВС.

«Помилка в додатку Mail робила пристрої уразливими для складних атак», - йдеться в повідомленні.

В організації зуміли «з високою мірою вірогідності» використовувати помилку в додатку електронної пошти Mail, зламавши пристрої щонайменше шести користувачів.

У ZecOpsр припускають, що за допомогою низки шкідливих програм хакери могли отримувати повний віддалений доступ до пристроїв Apple.

Читайте також: Touch ID й одна камера: Apple представила новий бюджетний iPhone

Зазначається, що цілком ймовірно, що це може стосуватися навіть гаджетів із останньою версією оновлення ПЗ.

В Apple заявили, що виправлення цього недоліку буде включено в майбутні оновлення програмного забезпечення iOS.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-