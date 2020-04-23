В iPhone виявили нову вразливість

Виявлено новий спосіб, за допомогою якого хакери могли отримувати повний віддалений доступ до пристроїв Apple навіть з останнім оновленням прошивки.

Про це свідчить дослідження, опубліковане фірмою з безпеки мобільних пристроїв ZecOps, повідомляє ВВС.

«Помилка в додатку Mail робила пристрої уразливими для складних атак», - йдеться в повідомленні.

В організації зуміли «з високою мірою вірогідності» використовувати помилку в додатку електронної пошти Mail, зламавши пристрої щонайменше шести користувачів.

У ZecOpsр припускають, що за допомогою низки шкідливих програм хакери могли отримувати повний віддалений доступ до пристроїв Apple.

Зазначається, що цілком ймовірно, що це може стосуватися навіть гаджетів із останньою версією оновлення ПЗ.

В Apple заявили, що виправлення цього недоліку буде включено в майбутні оновлення програмного забезпечення iOS.