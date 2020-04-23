Хакер украв криптовалюти на $25 мільйонів, а за два дні - повернув
Укрінформ
Невідомий хакер повернув китайській платформі DForce вкрадену криптовалюту на суму 25 мільйонів доларів через кілька днів після злочину.
Про це повідомляє BBC.
«Загадковий хакер украв криптовалюту на 25 мільйонів доларів, а потім через дві доби повернув усю суму», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє BBC, у неділю хакер зняв з платформи DForce, яка базується у Китаї, криптовалюту Ethereum на суму 10 мільйонів доларів, 10 мільйонів криптомонет, які прив’язані до долара, та ще 4 мільйони в інших криптомонетах.
Проте через дві доби він вирішив повернути вкрадене, однак в іншій конфігурації криптовалюти.
Зазначається, що DForce є платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати транзакції з криптовалюти.
Нині невідомо чому хакер вирішив повернути віртуальні гроші.