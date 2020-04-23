Facebook інвестує майже $6 мільярдів в індійського оператора зв'язку

Facebook інвестує $5,7 мільярда у найбільшого в Індії оператора зв'язку Jio Platforms.

Про це повідомляє ВВС.

"Facebook заявив про інвестування $5,7 мільярда в індійську мобільну інтернет-компанію Reliance Jio", - йдеться в повідомленні.

Таким чином Facebook робить велику ставку на розвиток ринку Індії. Американська соціальна мережа стане найбільшим міноритарним акціонером телекомунікаційного підрозділу Reliance Industries з часткою 9,99%.

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Jio Platforms є найбільшим оператором зв'язку в Індії. Компанія належить холдингу Reliance Industries мільярдера Мукеша Амбані - найбагатшої людини в країні.

Нагадаємо: наразі Індія є одним з найбільших ринків для Facebook, де аудиторія месенджера WhatsApp становить понад 400 мільйонів користувачів.