Туреччина планує підготувати мільйон програмістів

У рамках спеціального проєкту, що реалізується онлайн, Туреччина розпочала кампанію підготовки щонайменше мільйона розробників програмного забезпечення.

Про це повідомив міністр фінансів Туреччини Берат Альбайрак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У Туреччини є розрив між кадрами та потребою у сфері програмного забезпечення. І в нас є прекрасні ідеали та цілі. Якщо ми зробимо великий стрибок у програмному забезпеченні, нам буде набагато простіше досягти наших цілей», - заявив міністр.

Він повідомив про початок проєкту «Мільйон розробників програмного забезпечення», завдяки якому Туреччина має намір стати однією з провідних країн світу в IT-сфері.

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За словами міністра, після реалізації проєкту молодь, яка візьме в ньому участь, матиме перспективи працевлаштування в компаніях, що потребують відповідних фахівців. Зокрема, резюме учасників проєкту будуть зібрані у спеціальній базі з відкритим доступом.

Сайт міністерства вже пропонує 31 онлайн-курс загальною тривалістю 47 тисяч хвилин, а до кінця року кількість курсів зросте до 100. Участь в програмі - безкоштовна.