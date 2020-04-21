У роботі Instagram стався збій

У роботі соціальної мережі Instagram стався збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Зазначається, що проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 2:30 до 6-ї години ранку за київським часом.

Третина користувачів (33%) поскаржилася на роботу сторіз, 20% відзначили проблеми з публікацією постів, а 45% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Великої Британії, Франції, Італії та інших країн.

Як повідомлялося, 8 квітня в роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який також відчули у Рівному, Кременчуці й Маріуполі.