Huawei Ukraine відкрила офіційний Telegram-канал

Компанія Huawei Ukraine оголосила про відкриття офіційного Telegram-каналу.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Huawei Ukraine тепер в Telegram. На нашому офіційному Telegram-каналі ви знайдете приклади, як цифрові технології змінюють життя на краще, інтерв’ю експертів інформаційно-комунікаційних технологій, поради фахівців Huawei різних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Huawei обіцяє розміщувати в Telegram-каналі вакансії - як для студентів, так і для професіоналів у сфері телекомунікацій.

Компанія Huawei зі штаб-квартирою у Шеньчжені (КНР) наприкінці 90-х років минулого сторіччя розпочала вихід на світові ринки. Перші спільні підприємства та представництва з’явилися саме у пострадянських країнах.

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У травні 2005 року в Києві було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю "Хуавей Україна» (Huawei Ukraine).

Сьогодні обладнання Huawei використовується в Україні для мереж мобільного зв'язку другого, третього та четвертого поколінь. На обладнанні компанії працюють також оператори фіксованого зв’язку та корпоративного сектора.