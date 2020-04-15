Біля Землі пролетить астероїд завбільшки з будинок

Сьогодні поблизу планети Земля пролетить астероїд 2020 GH2.

Про це повідомляє портал Space.

«Нововиявлений астероїд, за величиною будинку, швидко пролетить біля Землі у середу, 15 квітня», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, астероїд 2020 GH2 пролетить на відстані 359 тисяч кілометрів від Землі.

При цьому середня відстань від Землі до Місяця становить 385 000 кілометрів.

За даними NASA, величина самого астероїда сягає від 13 до 70 метрів.

Астероїд був виявлений ще у суботу, 11 квітня, астрономами з американського штату Аризона.

Зазначається, що 2020 GH2 не становить загрози для Землі.

Як повідомлялося, Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показало, як виглядають тонкі нитки гарячої плазми в атмосфері Сонця.