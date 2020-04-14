Компресор і фільтри для знезараження: в Україні створили капсулу для переміщення хворих

Підприємці у Кременчуці Полтавської області виготовили першу герметичну капсулу для транспортування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

"На випробування до Полтавського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф сьогодні привезли транспортний ізолятор для інфікованих хворих. Його виготовила кременчуцька компанія «Креатив-агромаш», що займається виробництвом силосів та резервуарів для зберігання різних речовин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, керівник робіт Юрій Андрієвський розповів, що капсула важить 16 кг, виготовлена із герметичного матеріалу, має маску, прибори для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. В ізолятор вмонтовані рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту з хворим.

Працівники Центру екстреної медицини протестували капсулу - транспортували "хворого", фіксували транспортний ізолятор у «швидкій» та подавали в нього кисень.

За словами керівника відділу медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Володимира Мохначова, ідея створення транспортного ізолятора з'явилася лише тиждень тому. Тепер, після тестування медиками, перший експериментальний зразок направили на доопрацювання і згодом повернуть у Полтаву.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

На Полтавщині зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом.

Фото: www.adm-pl.gov.ua