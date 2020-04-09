Сенаторів США попросили не використовувати Zoom – ЗМІ

Членам Сенату США рекомендували не використовувати додаток для відеоконференцій Zoom під час робочих онлайн-нарад.

Про це повідомляє Cnet.

«Сенат США сказав членам уникати використання Zoom для віддаленої роботи на час коронавірусного карантину через проблеми безпеки у програмі відеоконференцій, повідомляє Financial Times в четвер», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це не офіційна заборона, яку раніше ввела для своїх працівників компанія Google. Однак сенаторів, очевидно, попросили використати альтернативну платформу.

Раніше уряд Тайваню та Німеччини вже встановили обмеження щодо використання офіційними особами програми Zoom.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно один з акціонерів Zoom Video Communications Inc. Майкл Дріу подав позов проти компанії, в якому звинувачує її у приховуванні вразливостей програми для відеоконференцій.

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Фахівці з кібербезпеки попереджають, що хакери можуть використовувати вразливості Zoom для прослуховування користувачів і отримання доступу до файлів. До того ж, слабка технологія шифрування породила таке явище, як «зумбомбінг», коли тролі зламують доступ до відеоконференцій, а їхні записи викладають на публічних серверах. Крім того, зʼясувалося, що Zoom надсилала дані через сервери в Китаї та використовувала місцевих розробників.

Виконавчий директор Zoom Ерік Юань вибачився за помилки компанії, визнавши, що вони не виправдали очікувань щодо конфіденційності та безпеки.

Минулого тижня у компанії SpaceX Ілона Маска заборонили користуватися додатком Zoom.